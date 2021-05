Jahrelang nicht in den Top 3 - Gjon’s Tears bricht den Schweizer ESC-Fluch

Darum gehts Nach den Juryvotes aus 39 Ländern hat es die Schweiz mit dem Sänger Gjon’s Tears und der Ballade «Tout l’univers» es auf den ersten Zwischenrang geschafft.

Schliesslich landete Gjon’s Tears nach den Stimmen des Publikums auf Platz 3.

Die letzten 20 Jahren musste die Schweiz aber beim ESC unten durch.

Der Schweizer Start in der Geschichte des Eurovision Song Contest war sensationell. Lys Assia sang an der ersten Ausgabe des ESC 1956 mit ihrem Song « Refrain » die Schweiz zum Sieg. Doch bis unser Land wieder so erfolgreich war, musste es auf « Ne partez pas sans moi » von Céline Dion in 1988 warten.

In den darauffolgenden Jahren erreichte die Schweiz immer wieder mittlere Plätze. Mal besser, mal schlechter - das erste Annus Horribilis in Sachen ESC für die Schweiz kam 1998: Die Bernerin Gunvor Guggisberg landete mit ihrem Song « Lass ihn » auf den allerletzten Platz.

Eine Misserfolgsserie, die 11 Jahre lang andauerte

Ab dann setzte sich eine Misserfolgsserie in Gang, die mehrere Jahre andauern sollte. 2002 schied Piero Esteriore mit « Celebrate! » auf de m letzten Platz im H a lbfinale a us. Auch für DJ Bobo war drei Jahre später mit « Vampires Are Alive » im Halbfinale Endstation . Es folgte eine Schlappe nach der anderen: 2008 schieden auch Paolo Meneguzzi mit « Era stupendo » aus, 2009 die Lovebugs mit « The Highest Heights » , 2010 Michael von der Heide mit « Il pleut de l’or » im Halbfinale aus . 2011 kam Anna Rossinelli mit « In Love for a While » zwar ins ESC-Final , d ort holte sie a llerdi n gs n ur den letzten Platz.

Erst 2019 bescherte Luca Hänni mit seinem Lied « She Got Me » der Schweiz Platz 4 beim Songcontest. E ndlich war d amit d er Fluch gebrochen ! Am Samstag schaffte es Gjon’s Tears mit der Ballade «Tout l’univers» auf Platz 3.

ESC-Finale 2021: Die Platzierungen So abwechslungsreich war selten ein Jahrgang: Die Plätze der 26 Finalisten des 65. Eurovision Song Contest im Überblick. 01 ITALIEN mit Måneskin («Zitti E Buoni»): 524 Punkte 02 FRANKREICH mit Barbara Pravi («Voilà»): 499 Punkte 03 SCHWEIZ mit Gjon’s Tears («Tout l’univers»): 432 Punkte 04 ISLAND mit Daði og Gagnamagnið («10 Years»): 378 Punkte 05 UKRAINE mit Go-A («Shum»): 364 Punkte 06 FINNLAND mit Blind Channel («Dark Side»): 301 Punkte 07 MALTA mit Destiny («Je me casse»): 255 Punkte 08 LITAUEN mit The Roop («Discoteque»): 220 Punkte 09 RUSSLAND mit Manizha («Russian Woman»): 204 Punkte 10 GRIECHENLAND mit Stefania («Last Dance»): 170 Punkte 11 BULGARIEN mit Victoria («Growing Up Is Getting Old»): 170 Punkte 12 PORTUGAL mit The Black Mamba («Love Is On My Side»): 153 Punkte 13 MOLDAU mit Natalia Gordienko («Sugar»): 115 Punkte 14 SCHWEDEN mit Tusse («Voices»): 109 Punkte 15 SERBIEN mit Hurricane («Loco Loco»): 102 Punkte 16 ZYPERN mit Elena Tsagrinou («El Diablo»): 94 Punkte 17 ISRAEL mit Eden Alene («Set Me Free»): 93 Punkte 18 NORWEGEN mit Tix («Fallen Angel»): 75 Punkte 19 BELGIEN mit Hooverphonic («The Wrong Place»): 74 Punkte 20 ASERBAIDSCHAN mit Efendi («Mata Hari»): 65 Punkte 21 ALBANIEN mit Anxhela Peristeri («Karma»): 57 Punkte 22 SAN MARINO mit Senhit («Adrenalina»): 50 Punkte 23 NIEDERLANDE mit Jeangu Macrooy («Birth Of A New Age»): 11 Punkte 24 SPANIEN mit Blas Cantó («Voy A Quedarme»): 6 Punkte 25 DEUTSCHLAND mit Jendrik («I Don’t Feel Hate»): 3 Punkte (nur von Jurys: 2 Punkte von Österreich und ein Punkt von Rumänien) 26 GROSSBRITANNIEN mit James Newman («Embers»): 0 Punkte