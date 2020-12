Die Kantonspolizei Bern zeigt in ihrem Blog auf, wie Pädophile beim «Grooming» vorgehen. Dabei handelt es sich um eine bestimmte Strategie, bei der Täter oder Täterinnen im Internet falsche Identitäten annehmen, um so in Kontakt mit ihren Opfern zu treten. «Der erste Kontakt erfolgt meist in den sozialen Medien oder in Online-Games», schreibt die Kapo. Sind die Kontaktdaten erstmals ausgetauscht, wechseln die falschen Chatpartner in einen privaten Chatraum oder nutzen Nachrichten-Apps.