Neues Gleissystem

Mit Gummi ist auch Velofahren safe

Basel soll als erste Stadt Europas ein velofreundliches Tramgleissystem bekommen. Dank eines Gummiprofils sollen Haltestellen sicherer gemacht werden. Doch der Gummi muss noch zwei Prüfungen bestehen.

Gleise sind für Velofahrer Sturzfallen und in Basel sind insbesondere die behindertenfreundlichen Kaphaltestellen mit den hohen Kanten gefährlich. Der enge Korridor zwischen Haltekante und Gleis beschleunigt auch erfahrenen Velofahrern den Puls. Um dagegen vorzugehen und das Velofahren sicherer und einfacher zu gestalten, testet Basel, als erste Stadt in Europa, velofreundliche Gleise mit Gummifüllung .

Vor knapp einem Jahr ging die Testphase in Füllinsdorf (BL) in die erste Runde. Auf dem Areal einer Baufirma konnten Velofahrer die Teststrecke befahren und mit verschiedenen Velos, sowie E-Bikes, Liege- und Faltvelos und auch mit Kinderanhängern auf ihre Rutschfestigkeit Prüfen. Dies teilte das Bau- und Verkehrsdepartement am Donnerstag mit.

«Rückmeldungen sind durchweg positiv»

Um die Gleise velofreundlicher zu gestalten, soll in der Schienenrille ein Gummiprofil montiert werden. Dadurch werde die Rille des Tramgleises verschlossen. Aufgrund des leichten Gewichts könne ein Velofahrer darüber fahren ohne einzusinken, ein Tram hingegen würde die Gummifüllung nach unten drücken, so die Mitteilung (siehe Bild unten).

Die Testgleise in Füllinsdorf wurden bei verschiedenen Witterungen und auch mit Laub auf der Fahrbahn getestet. Die Testpersonen hätten sich beim Befahren der Gleise sicherer gefühlt und «das erste Fazit fällt durchweg positiv aus», heisst es weiter in der Mitteilung. Nach diesem erfolgreichen Start beginne diesen Herbst eine zweite Testphase, in der untersucht wird, «ab wann die Abnutzung der Gummifüllung von Velofahrern als unsicher empfunden wird», so das Bau- und Verkehrsdepartement.