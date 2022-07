Potenzial fördern: Mit guten Noten ohne Prüfung an die Berufsmatura 

Bisher müssen junge Berufsleute, die nach der Lehre die Berufsmaturität (BM 2) absolvieren möchten, eine Aufnahmeprüfung ablegen und bestehen. Dies steht im Gegensatz zur lehrbegleitenden Berufsmaturität (BM 1), die ohne Prüfung absolviert werden kann, wenn ein bestimmter Notenwert in der Sekundarschule erreicht wurde. Die neuen Regelungen ohne Prüfung treten am 1. September 2022 in Kraft und gelten somit für die Aufnahme in die BM 2 ab dem Schuljahr 2023/24. Anmeldeschluss für das BM-Aufnahmeverfahren ist der 15. Februar 2023, wie die Staatskanzlei mitteilte.

Im Kanton Luzern wurde über mehrere Jahre hinweg beobachtet, wie sich das bisherige Aufnahmeverfahren für die BM 2 auf den Abschluss auswirkt. Das Ergebnis zeigt, dass die obligatorischen Prüfungen kein Garant sind, für einen erfolgreichen Abschluss. Ausserdem praktizieren andere Kantone wie etwa Zürich seit 2020 sowie Ob- und Nidwalden seit einigen Jahren die Zulassungen zur Berufsmaturität ohne Prüfungen. Damit Interessenten unter den neuen Bedingungen in die BM 2 aufgenommen werden, muss ein Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) mit einem Notendurchschnitt von mindestens einer Fünf vorhanden sein. «Wir merkten, dass die Hürden mit den Prüfungen zu hoch sind und dass ein Fünfer im EFZ für die Berufsmatura ausreichend ist. Aus diesen Gründen hat der Regierungsrat entschieden, dass künftig unter bestimmten Voraussetzungen die prüfungsfreie Zulassung in die BM 2 möglich ist», sagt Christof Spöring, Leiter der Dienststelle Berufs- und Weiterbildung.

Kanton Luzern möchte das vorhandene Potenzial nutzen

Auch junge Berufsleute, die direkt nach der Lehre die Berufsmatura absolvieren möchten, können dies tun, wenn ihr Abschluss zum Zeitpunkt des Eintritts in die BM 2 nicht länger als ein Jahr zurückliegt. Bei Lernenden im letzten Lehrjahr, welche die Berufsmatura 2 direkt im Anschluss an die Lehre nachholen möchten, wird eine sogenannte Zulassungsnote BM 2 berechnet. Auch hier gilt eine Mindestnote von Fünf. Dieses Verfahren wurde aus dem Kanton Zürich übernommen, weil es sich dort bereits bewährt hat. Laut Spöring gibt es im Kanton Luzern bisher weniger Absolventen der Berufsmatura im Vergleich zur gesamten Schweiz. «Darum möchten wir das Potenzial nutzen, das vorhanden ist», sagt Spöring weiter. Für die Kandidatinnen und Kandidaten der Berufsmaturitätsausrichtung Wirtschaft und Dienstleistungen bleibt die bisher geltende Möglichkeit der prüfungsfreien Zulassung bestehen (BM für Erwachsene | KV Luzern Berufsfachschule). Für die Aufnahme in die Berufsmaturität Gestaltung und Kunst muss weiterhin ein gestalterisches Eignungsverfahren absolviert werden.



Der Kanton Luzern versucht seit 2013 die Strategie, die Berufsmaturität (BM) zu stärken, denn die BM trägt wesentlich zur Durchlässigkeit des schweizerischen Bildungssystems bei: Sie ergänzt die berufliche Grundbildung mit einer erweiterten Allgemeinbildung und ermöglicht so im entsprechenden Berufsfeld den prüfungsfreien Zugang zu den Fachhochschulen. Über die Ergänzungsprüfung Passerelle ist auch ein Studium an den Universitäten, den Eidgenössischen Technischen Hochschulen oder Pädagogischen Hochschulen möglich.