Abstimmung vom 13. Februar: – Können Abo-Gutscheine die kriselnden Medien retten?

Gegner des Medienpakets haben eine andere Idee: Jede Person soll einen Gutschein bekommen und selber entscheiden, welche Zeitung sie unterstützen will.

Darum gehts Am 13. Februar kommt das Medienpaket zur Abstimmung, das eine direkte Medienförderung beinhaltet sowie eine Aufstockung der indirekten Förderung via Zustellvergünstigung.

Eine weitere Idee der Medienförderung sind Gutscheine für die Bevölkerung, mit denen jeder sein Medium der Wahl unterstützen könnte.

Ein Vorstoss von GLP-Nationalrätin Katja Christ für Mediengutscheine an die junge Bevölkerung ist im Rat pendent.

Gegner des Medienpakets setzen auf Gutscheine. «Das war für uns immer der Königsweg», sagt GLP-Nationalrat Beat Flach. So oder so seien die Gutscheine eine Zukunftsmodell: Das Medienpaket ist auf sieben Jahre befristet, für nachher brauche es eine Lösung.

Medienwissenschaftler äussern sich auf Anfrage skeptisch zur Idee.

Peter Weigelt, Präsident des Abstimmungskomitees der Gegner des Medienpakets, schwebt ein anderes Medien-Fördermodell vor als dem Bundesrat und Parlament: Er propagiert ein Gutschein-Modell: Jede Bürgerin und jeder Bürger ab einem gewissen Alter solle einen Gutschein für ein Abonnement bekommen, beispielsweise für 300 Franken. Dies sagte er kürzlich dem «Blick».

Die Idee ist nicht ganz neu. CH-Media-Verleger Peter Wanner hat die Idee schon während der Debatte zur No-Billag-Initiative im Jahr 2018 eingebracht. Der Charme dieser Methode liege darin, dass jede Person mitentscheiden könne, welches Medium sie unterstützt, sagte er damals.

«Eine Möglichkeit, Qualitätsjournalismus zu fördern»

Ein Vorstoss dazu ist in den eidgenössischen Räten pendent. GLP-Nationalrätin Katja Christ hat schon vor eineinhalb Jahren den Bundesrat in einer Motion aufgefordert, die Idee zu prüfen. Die Baslerin will allerdings die Gutscheine vorerst nur für 16- bis 25-Jährige, im Sinne einer «Medienförderung und Bildungsoffensive».

Mit solchen Gutscheinen solle die News-deprivierte Jugend schon früh mit qualitativ hochstehenden Medien konfrontiert werden und sich über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft informieren können. Damit würden die Jungen ihre demokratische Verantwortung wahrnehmen, sagt Christ. Die Motion wurde von Parlamentariern aus SP, Grüne, GLP, CVP und FDP mitunterzeichnet.

Unter anderem von Beat Flach, GLP-Nationalrat aus dem Kanton Aargau. «Solche Gutscheine wären immer unser Königsweg gewesen», sagt Flach. Und die Idee sei nicht aus der Welt, unabhängig davon, wie die Abstimmung am 13. Februar ausgehe. «Denn wenn das Medienpaket in sieben Jahren ausläuft, braucht es eine Anschlusslösung.» Mediengutscheine wären eine Variante, Qualitätsjournalismus zu fördern. «Die Medien könnten sich zusammenschliessen und attraktive Angebote machen», sagt Flach. «Nach wie vor denke ich, dass das etwas vom Besten wäre.»

Mitunterzeichner ist auch SP-Nationalrat Matthias Aebischer, der das Gutschein-System schon Ende 2018 in einem Vorstoss angeregt hat. Doch zum jetzigen Zeitpunkt will er es nicht thematisieren. «Das Gutscheinsystem wurde im Parlament diskutiert, fand jedoch keine Mehrheit. Wer jetzt zwei Wochen vor der Abstimmung diese Idee wieder aufwärmt, will das Medienpaket abschiessen und somit die kleinen und mittelgrossen Verlagen schädigen», sagt er.

«Vor allem für Top-of-mind-Medienmarken»

Medien-Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler äussern sich zu diesem Vorschlag skeptisch. Urs Saxer, der sich auch im Bereich Medienrecht engagiert, sieht einen gewissen «Charme» solcher Gutscheine als Ausdruck der Konsumentenwünsche. Doch sei der Vorschlag zu theoretisch und lasse viele Fragen bezüglich Realisierbarkeit und Nutzen offen. Beispielsweise wären umfangreiche Änderungen am Radio- und Fernsehgesetz nötig, eventuell auch der Bundesverfassung.

Für Saxer bleibt zudem offen, was mit den Gutscheinen bewirkt werde. «Man hat keine Kontrolle darüber, bei wem das Geld schlussendlich landet.» Zudem riskiere man eine «einseitige Verteilung», was der Medienvielfalt nicht dienlich wäre, so Saxer.

Das befürchtet auch Mark Eisenegger, Professor und Medienforscher an der Universität Zürich. Es sei wichtig, dass die Medienförderung auch für journalistische Start-ups Anreize schaffe. Mit Gutscheinen bestehe jedoch das Risiko, dass sie primär den bekannten, top-of-mind-Medienmarken zugute kämen und Start-ups leer ausgingen.

Eisenegger, auch Leiter des Forschungszentrums Öffentlichkeit und Gesellschaft (foeg) der Uni Zürich, sieht jedoch auch Vorteile in Mediengutscheinen: «Sie könnten eine Möglichkeit sein, junge Menschen an den bezahlpflichtigen Journalismus heranzuführen.» Die Zahlungsbereitschaft beim Journalismus sei ja generell tief, speziell bei Jungen.