Mit Hammer gefoltert – Polizei befreit Kryptomillionär aus Mafia-Haus

In Falle gelockt

Die Mafia-Mitglieder sollen den Mann in einem Industriequartier in Kowloon Bay in eine Falle gelockt haben. Dort wurde er in einer Halle von mehreren Männern überrumpelt. In der Nacht wurde der 39-Jährige erst in ein Containerlager und am nächsten Tag unter strenger Bewachung in ein Haus im Stadtteil Tai Po gebracht.