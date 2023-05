Kanton Freiburg : Mit Handy beschäftigt – Lenker (19) fährt fast Polizisten über den Haufen

Der 19-jährige Lenker war Mitte letzten Februar mit seinem BMW unterwegs. Am Fahrbahnrand hielt er an, um seine Beifahrerin aussteigen zu lassen. Als er die Fahrt fortsetzte, hantierte er mit seinem Handy, anstatt auf die Strasse zu achten. In der Folge entging ihm, dass gerade zwei Personen den Fussgängerstreifen vor ihm betreten hatten, wie 20 Minutes berichtet. Dummerweise handelte sich um zwei Polizisten, die auf Patrouille waren.