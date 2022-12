Krankenkasse: Mit Homöopathie gegen Long Covid? CSS gibt Tipp – und korrigiert heimlich

«Scharlatanerie» und «Schande» – das sind nur zwei Beispiele für die Worte, mit denen Twitter-User eine Aussage in der aktuellen Ausgabe des Kundenmagazins der Krankenkasse CSS bedenken. Da heisst es nämlich, dass sich Long-Covid-Symptome unter anderem mithilfe von Homöopathie lindern lassen (siehe Bildstrecke). «Wäre interessant zu wissen, wie die CSS Wirkung definiert und wie die auf solch einen ‹Schmarren› kommen?», heisst es in einem weiteren Kommentar dazu.

Worauf die Twitter-Nutzerinnen und -Nutzer anspielen ist, dass Homöopathie (siehe Box) umstritten ist. Und das nicht nur in der 20-Minuten-Community. Auch wissenschaftlich lässt sich die Wirkung homöopathischer Mittel nicht nachweisen. Sie seien nur so wirksam wie Placebos, das rechtfertige keine Rückerstattungen, argumentierte etwa Frankreichs Gesundheitsbehörde nach einer Auswertung von 800 Studien. Mittlerweile werden dort, genauso wie in Australien, homöopathische Mittel nicht mehr von der Krankenkasse übernommen. Auch in der Schweiz, in Deutschland und Russland eine Streichung der Leistungen aktuell diskutiert. Doch wie passen solche Überlegungen zum Tipp der CSS zusammen?