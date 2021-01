Indiana : Giftspritze für Corey Johnson – Trump hat zweitletzte Hinrichtung vollstreckt

Der siebenfache Mörder und Kokain-Dealer Corey Johnson ist im Bundesstaat Indiana mit der Giftspritze getötet worden. Am Freitag dürfte die 13. und letzte Hinrichtung unter Donald Trump vollstreckt werden.

Wenige Tage vor dem Amtsende von US-Präsident Donald Trump hat die Bundesjustiz eine weitere Todesstrafe vollstreckt: Der wegen siebenfachen Mordes verurteilte Corey Johnson (52) starb in Terre Haute im US-Staat Indiana durch die Giftspritze. Vor einem Monat war er positiv auf Corona getestet worden, einer von über 30 Fällen in dem Gefängnis, wie US-Medien schreiben.

Johnson war 1992 in einen der schlimmsten Bandenkriege in Richmond verwickelt, bei dem in anderthalb Monaten elf Menschen getötet wurden. Johnson war damals ein Kokainhändler, der mit einer halbautomatischen Waffe einen anderen Drogenhändler umbrachte, eine Süchtige erschoss, als diese nicht zahlen konnte, und einen Mann hinrichtete, den er als Polizeispitzel verdächtigte.