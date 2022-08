Gemeinsame Ferien: «Mit ihm hatte ich die schlimmsten Ferien ever!»

Im Alltag ist man nie ständig zusammen, auch nicht, wenn man eine gut funktionierende Beziehung hat. Jeder hat seinen eigenen Raum. Beim Paarurlaub sucht man aber oft genau diese Zweisamkeit, man möchte 24 Stunden zusammen sein. Und für viele ist das dann ja auch wunderbar. Jedem muss bewusst sein, dass man sich dann aber durchaus auch anders kennenlernen kann. Und die oft hohen Erwartungen an diese wichtige Zeit können zusätzlich zu Stress führen. Mit diesem umzugehen, ist wiederum nicht ganz einfach, weil man sich im Urlaub weniger aus der Situation rausnehmen kann. Doch so ein gemeinsamer Urlaub bietet auch viele Chancen.

Was sollte man beachten, wenn man zum ersten Mal gemeinsam in den Urlaub geht?

Das gilt für den ersten Urlaub, aber auch für alle folgenden: Es lohnt sich, im Vornherein zusammen zu planen. Sich zu fragen, wie man was machen möchte, worauf man Lust hat – denn unausgesprochene Bedürfnisse können schnell zu Diskussionen führen. Man sollte sowieso viel Lockerheit mitnehmen und offen sein für Überraschungen, weil man nie weiss, was passieren wird. Es ist Neuland, fast schon ein Abenteuerurlaub.

So wie bei allen Streits – auch mal eine Pause machen, ein bisschen Abstand nehmen, Luft holen und sich allein beruhigen. Dann weiter austauschen und Anliegen klären. Cool bleiben, denn manchmal gehört ein Streit, so ein Gärungs- und Klärungsmoment, zur Paardynamik einfach dazu – auch im Urlaub. Und es lohnt sich, generell realistische Erwartungen an die Ferien zu haben. Oft lassen sich da ganz entspannt wichtige Alltagsfragen besprechen und klären, manchmal ist es aber umgekehrt wichtig, genau die Probleme vom Alltag nicht mit in die Ferien zu nehmen.