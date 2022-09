Tod von Queen: «Mit ihrem Tod verliert die Welt einen Bezugspunkt»

Als letztes Schweizer Staatsoberhaupt traf Bundespräsident Ignazio Cassis Queen Elizabeth Ende April auf Schloss Windsor mit seiner Ehefrau Paola. Am Freitag trat Cassis vor die Medien, um über den Tod der Queen zu sprechen.

Darum gehts Am Donnerstag verstarb Queen Elizabeth im Alter von 96 Jahren.

Ignazio Cassis war das letzte Schweizer Staatsoberhaupt, das Queen Elizabeth traf.

Am Freitag trat er im Bundeshaus vor die Medien, um kurz über den Tod der Queen zu sprechen.

«Es war sicher einer der eindrücklichsten Momente in meinem Leben», sagte Bundespräsident Ignazio Cassis Ende April, als er Queen Elizabeth auf Schloss Windsor traf. Die 96-jährige Regentin habe viele Fragen gehabt und wollte wissen, wie sich unser Land in den letzten Jahren verändert hat. «Die Queen hat grosse Bewunderung für die Schweiz», sagte Cassis damals.

Am Donnerstag verstarb die Queen im Alter von 96 Jahren. Um 19.43 Uhr sprach Bundespräsident Ignazio Cassis via Twitter im Namen des Bundesrats und der Schweizer Bevölkerung sein Beileid gegenüber der britischen königlichen Familie aus. Sie werde als eine Frau mit grosser Stärke und beständiger Führung in Erinnerung bleiben.

Sie galt als Orientierung für Generationen

Einen Tag nach dem Tod der Queen stand Cassis am Freitag vor den Medien, um seine Trauer über den Tod von Queen Elizabeth II zu teilen. Er sagte: «Es ist nicht die Zeit für viele Worte, sondern fürs Innehalten.»

Queen Elizabeth wurde bewundert, denn sie habe Generationen von Menschen geprägt. «Sie hat vielen Menschen Orientierung und Halt gegeben, in einer Welt, die immer unübersichtlicher wurde.» Sie sei ein Kompass für die Zukunft gewesen. «Mit ihrem Tod verliert die Welt einen Bezugspunkt. Das zeigt auch die weltweit grosse emotionale Teilnahme», so Cassis in seinem kurzen Statement.

Fahne in britischer Botschaft auf halbmast

Auch in der britischen Botschaft in Bern ist die Trauer gross. Die Fahne vor dem Amtsgebäude weht auf halbmast, die Botschaft schreibt auf Twitter: «Ein so trauriger Tag. Es war für alle unsere Mitarbeiter eine Ehre und ein Privileg, Teil der Botschaft Ihrer Britischen Majestät bei der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein zu sein. Danke Ma'am für Ihren lebenslangen Dienst.» Die Botschaft bleibt aufgrund Staatstrauer vorübergehend geschlossen – wie lange, ist noch unklar.

Auch Botschafterin Jane Owen gibt ihre Trauer kund: «Ein sehr trauriger Tag für das Vereinigte Königreich, an dem wir uns an den lebenslangen Dienst und die Führungsrolle Ihrer Majestät erinnern. Ich danke Ihnen allen für Ihre Beileidsbekundungen.»