Laut Feministin Zana Ramadani hat Amber Heard «mit ihren Lügen anderen Opfer geschadet»

Im Verleumdungsprozess von Johnny Depp gegen Amber Heard (36) hat das Gericht am Mittwoch zugunsten des 58-Jährigen entschieden.

Im Verleumdungsprozess von Johnny Depp gegen Amber Heard hat das Gericht am Mittwoch zugunsten des Schauspielers entschieden. Nun schuldet die 36-Jährige ihrem Ex-Mann acht Millionen Dollar. Durch den Prozess wurde auf der ganzen Welt der Umgang mit häuslicher Gewalt thematisiert. Auf Social Media sind viele Userinnen und User der Meinung, dass sich der Prozess schädigend auf Betroffene auswirken könnte.

Dieser Meinung ist auch die deutsche Feministin Zana Ramadani. Bei ihr hinterlässt der öffentlich ausgetragene Prozess einen bitteren Nachgeschmack: «Ich glaube Amber, dass sie ein Opfer von Gewalt ist. Aber sie hat im Prozess auch gelogen. Bei den überschminkten Gesichtsverletzungen zum Beispiel», so die 38-Jährige zur «Bild» -Zeitung. Weiter führt die Aktivistin aus: «Mit den Lügengeschichten hat sie anderen Opfern geschadet, die tatsächlich solche Gewalt erlebt haben. Denen glaubt man jetzt weniger. Die Täter können nun leichter sagen: ‹Die Heard hat ja auch gelogen.›»

Frauenhäuser in der Schweiz und Liechtenstein

Social Media witzelt über Amber Heard

«Es ist mir egal, auf welcher Seite du beim Prozess stehst. Heute ist ein sehr trauriger Tag für alle Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt sind», meinte eine andere kurz nach der Urteilsverkündung – und fügte an: «Das Schweigen, gegen das so viele Menschen so viele Jahre gekämpft haben, wird sich nun erneut über die Überlebenden von sexueller und häuslicher Gewalt erheben.»