CO₂ sparen und dabei noch Geld verdienen. Das Unternehmen Green Wood International AG aus Rorschach SG ermöglicht mit dem Projekt myTreeme das Verschenken von Bäumen. Seit einigen Jahren pflanzt das Unternehmen mit Sitz in der Ostschweiz Paulownia-Bäume auf seinen Plantagen in Europa. Das Investitionsmodell, bei dem mindestens 15 Bäume gekauft werden mussten, hat das Unternehmen nun mit einem weiteren Angebot erweitert. «Wir haben vermehrt Anfragen von Kunden bekommen, die einzelne Bäume kaufen wollen oder sogar verschenken möchten», sagt Friedrich Oldenburg von Green Wood International. Das Angebot wurde nun ins Leben gerufen. Ein Baum kostet umgerechnet rund 375 Franken.

«Jeder Baum speichert 64,8 Kilogramm CO₂ pro Jahr. In den 14 Jahren, in denen der Baum wächst, nimmt er fast eine Tonne CO₂ aus der Atmosphäre», sagt Oldenburg. Dabei sei jeder Baum auch 100 Prozent nachhaltig. «Wir lassen die Blätter und restlichen Äste auf dem Boden liegen. Somit hinterlassen wir den Boden in einem besseren Zustand, als wir in anfangs angetroffen haben», erklärt er.