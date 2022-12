 Flugunfall in Leeuwarden NL: Mit Kampfjet kollidiert – Patrouille-Suisse-Pilot steht ab heute vor Gericht

1 / 3 Beim Prozess vor dem Militärgericht in Aarau geht es um den Flugunfall am 9. Juni 2016 in der Nähe des niederländischen Luftwaffenstützpunkts Leeuwarden. (Symbolbild) 20min/Vanessa Lam Am Montag beginnt in Aarau die Hauptverhandlung vor dem Militärgericht gegen den Piloten der Patrouille Suisse. 20min/mie Die Anklage wirft ihm unter anderem fahrlässigen Missbrauch und fahrlässige Verschleuderung von Material sowie mehrfache fahrlässige Nichtbefolgung von Dienstvorschriften vor. (Symbolbild) 20min/Vanessa Lam

Darum gehts Am Montag beginnt in Aarau die Hauptverhandlung vor dem Militärgericht gegen einen Piloten (37) der Patrouille Suisse.

Dieser kollidierte während eines Trainingsflugs in den Niederlanden mit einem zweiten Kampfjet.

Während eines Trainingsflugs in der Nähe des niederländischen Luftwaffenstützpunkts Leeuwarden kollidierten am 9. Juni 2016 zwei Kampfjets vom Typ F-5 Tiger der Patrouille Suisse. Eines der Flugzeuge stürzte dabei ab.

Was ist genau passiert?

Im Juni 2016 fanden auf dem Luftwaffenstützpunkt Leeuwarden NL die «Netherland Airforce Open Days 2016» statt. Auch die Patrouille Suisse nahm an den Flugvorführungen teil. Am 9. Juni 2016 fand dafür ein Trainingsflug der Kunstflugstaffel statt. Die sechs Flugzeuge starteten am Nachmittag, wobei der Beschuldigte feststellte, dass er zu schnell flog und dafür ein sogenanntes Overshoot-Manöver einleitete, um seine Geschwindigkeit zu reduzieren. Als er einen zweiten Kampfjet der Formation von unten kreuzen wollte, verlor der Beschuldigte laut Anklage das Flugzeug aus den Augen, schätzte seine Position im Verhältnis zum zweiten Kampfjet falsch ein und bewirkte eine unkontrollierte Annäherung. Der Beschuldigte habe es unterlassen, dies über Funk zu melden, was schliesslich zur Kollision führte.

Gab es Verletzte?

Das vom Angeklagten gelenkte Kampfflugzeug geriet aufgrund dieser Kollision in eine unkontrollierbare Rollbewegung. Der Beschuldigte konnte sich mit dem Schleudersitz retten und überlebte den Unfall leicht verletzt. Das unbemannte Kampfflugzeug schlug in einem Weiher neben einem in Betrieb befindlichen Treibhaus und unmittelbar neben einem Bauern- und Wohnhaus auf. Der Angeklagte landete mit seinem Fallschirm unmittelbar neben der Absturzstelle in dem Treibhaus und durchschlug dabei dessen Glasdach. Der zweite Pilot konnte sein beschädigtes Flugzeug sicher landen.

Wie hoch war der Schaden?

Durch den Absturz wurde das Kampfflugzeug vollständig zerstört. Der Wert des Kampfjets wird auf 800’000 Franken geschätzt. Zudem entstand ein Sachschaden von knapp 150’000 Franken. Für die Wracksicherung, Wrackbergung, Reparatur des Treibhauses sowie Sanierung des Weihers entstanden Kosten in der Höhe von über 1,2 Millionen Franken, wovon die Schweiz den Betrag von knapp 400’000 Franken übernahm.

Was wird dem Piloten vorgeworfen?

Am Montag beginnt der Prozess vor dem Militärgericht in Aarau. Dem heute 37-jährigen Piloten werden fahrlässiger Missbrauch und Verschleuderung von Material, fahrlässige Störung des öffentlichen Verkehrs sowie mehrfache fahrlässige Nichtbefolgung von Dienstvorschriften vorgeworfen. Laut Anklage war es für den Beschuldigten vorhersehbar, dass eine unkontrollierte Annäherung zu einer Kollision führen könnte. Die Kollision sowie die Gefährdung anderer Personen wären demnach vermeidbar gewesen. Die Verhandlung ist auf fünf Tage angelegt. Das geforderte Strafmass wird beim Prozess verkündet. Die ursprünglich für November 2021 angesetzte Hauptverhandlung musste wegen fehlender rechtsgenüglicher Verteidigung am Eröffnungstag vertagt werden.