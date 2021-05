Basel wieder auf Erfolgskurs - Mit Captain-Binde der Muttenzerkurve – Stocker sorgt für fröhliche FCB-Fans

1 / 5 Die beiden Torschützen des Tages: Pajtim Kasami und Valentin Stocker. Urs Lindt/freshfocus Valentin Stocker is back! Mit seinem abgelieferten Spiel und dem Siegtreffer wurde er nicht nur im Team gefeiert, sondern war auch bei vielen Fans der Spieler des Tages. Urs Lindt/freshfocus Die FCB-Stars bedanken sich bei ihren treuen Fans, die vor dem Stadion für Stimmung sorgten. Urs Lindt/freshfocus

Darum gehts: Valentin Stocker schiesst den FCB mit einem Tor und einem Assist zum 2:0 gegen den FC Lugano.

Beim Jubel zeigt er tiefe Verbundenheit zum «zwölften Mann» vor dem Stadion mit einer speziellen Kapitänsbinde.

Stimmung pur – bis zu 600 Fans feiern vor dem St. Jakob Park.

Nachdem der FC Basel in den letzten Wochen turbulente Zeiten in der Führungsebene durchlebt hatte, sorgte der Besitzerwechsel von Bernhard Burgerner zu David Degen für Erleichterung beim ganzen Club, die sich am Dienstagabend auch auf dem Spielfeld bereits niederschlug. Sinnbildlich dafür steht FCB-Captain Valentin Stocker, der beim 2:0-Sieg gegen Lugano wie zu besten Zeiten aufspielte und den wichtigen Sieg im Kampf um den zweiten Tabellenplatz auch den eigenen Fans widmete.

Denn Stocker ging mit einer ganz besonderen Kapitänsbinde auf den Platz – eine Binde, die die Verbundenheit und den Teamspirit des FCBs zu seinen Fans widerspiegeln soll. Die Binde vereint das Logo des FC Basel mit dem der Muttenzerkurve. Nach Stockers Treffer zum 2:0 gab es bei ihm, wie auch bei den rund 600 Fans vor dem Stadion, kein Halten mehr.

Doch trotz der turbulenten Ereignisse der vergangenen Wochen, seiner zwischenzeitlichen Suspendierung und der starken Kritik von Club-Legende Karli Odermatt an Stocker, bleibt der Basler Fanliebling nach dem Sieg gegen Lugano bescheiden. Er betonte im Anschluss an das Spiel, dass «das Team the man of the match» gewesen sei.

Stocker äusserte sich erstmals wieder öffentlich in einem Interview, seit er anfangs März wohl wegen Kritik an Ex-Coach Sforza zwischenzeitlich suspendiert wurde. Mit Teamkollege Fabian Frei, der ihn bei den Anschuldigungen Odermatts in Schutz genommen hatte, posierte Stocker nach dem Spiel gegen Lugano stolz mit der Kapitänsbinde.