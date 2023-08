Krankenkassen in der Schweiz: So viel Sparpotenzial gibt es

Geld sparen bei Kassenwechsel

Jemand der im Januar 2013 von der teuersten zur günstigsten Kasse in Zürich gewechselt hätte, hätte bis heute 36'560 Franken (53,4 Prozent) gespart. In Bern wären es 32'793 Franken (48,3 Prozent), in Luzern 25'832 Franken (48,2 Prozent), in St. Gallen 27'209 Franken (47,4 Prozent), in Bellinzona 27'974 Franken (44,3 Prozent) und in Lausanne 39'787 Franken (53,1 Prozent) gewesen. In Basel Stadt hätte die Ersparnis 36'559 Franken (48,5 Prozent) betragen, und in Genf sogar 39'809 Franken (51,5 Prozent).