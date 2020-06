Gemeindepräsident zu Kesb-Affäre

«Mit Kindsmissbrauch Empörung zu erzeugen, ist sehr einfach»

Der Gemeindepräsident von Dornach SO nimmt im Interview mit 20 Minuten Stellung zum Vorwurf des Behördenversagens der Sozialregion Dorneck-Thierstein/Thal-Gäu. Die Behörde steht in der Kritik, beim mutmasslichen Missbrauch eines achtjährigen Mädchens untätig geblieben zu sein.

Der Gemeindepräsident von Dornach SO, Christian Schlatter nimmt im Interview mit 20 Minuten Stellung zum mutmasslichen Missbrauch einer Achtjährigen durch ihren Vater und sagt: «Mir liegen keine Einsichten in Fehler seitens unseres Sozialdienstes vor.» Der Sozialdienst der Gemeinde Dornach SO muss gegenüber der Staatsanwaltschaft Solothurn verfahrensrelevante Fragen beantworten.

Ihre Frage impliziert die Richtigkeit der Behauptung: Ein Kindsvater wird beschuldigt, seine Tochter missbraucht zu haben. Der Fall liegt bei der Staatsanwaltschaft und die Mitarbeiterinnen des Sozialdienstes Dorneck müssen im Strafverfahren zu verfahrensrelevanten Fragen Auskunft geben. Ich bin aufgrund des laufenden Verfahrens an die Schweigepflicht gebunden. Im vorliegenden Fall sind mehrere Gefährdungsmeldungen eingegangen. Es sind Empfehlungen dazu ausgearbeitet und Massnahmen von der Kesb verfügt worden. Mir liegen keine Einsichten in Fehler seitens unseres Sozialdienstes vor.

Unser Sozialdienst hat einen Abklärungsauftrag erhalten und den Fall an die Hand genommen. Das führt zu einer Empfehlung an die Kesb, die auf dieser Empfehlung einen Entschluss fasst. Die Kesb ihrerseits verfügt, sofern nötig, dass in solchen Fällen medizinische und psychologische Gutachten ausgearbeitet werden. Dies war auch in diesem Fall so. Im vorliegenden Fall geht es um das Besuchsrecht. Das ist ein wichtiges Recht, weil ein Kind beide Elternteile braucht. Als Verwaltungsleiter, auch des Dornecker Sozialdienstes, habe ich keine Anhaltspunkte, dass unsere Mitarbeiterinnen ihre Arbeit nicht richtig gemacht hätten.