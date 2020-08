Denn nur gerade zwei Prozent der in der Schweiz gekauften Konsumgüter sind aus zweiter Hand. Die meisten Produkte werden nach dem Kauf konsumiert und weggeworfen.

Ricardo.ch will mit Partnern auf nachhaltigeren Konsum aufmerksam machen und ruft den 26. September zum Secondhand Day aus.

Nur wenig Schweizer setzen auf Wiederverwendung. Die Wegwerfwirtschaft ist das vorherrschende Prinzip. So sind nur gerade zwei Prozent der gekauften Konsumgüter hierzulande aus zweiter Hand, wie die Auktionsplattform Ricardo.ch schreibt.

Die Folgen sind grosse Abfallmengen, Emissionen und Umweltbelastungen. Ricardo.ch will darauf aufmerksam machen und organisiert deshalb am 26. September den ersten nationalen Secondhand Day. Produkten ein zweites Leben zu schenken, ist Teil der Kreislaufwirtschaft. Was das ist und wie sich der alltägliche Konsum ökologischer gestalten lässt: