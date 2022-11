Hampi in Katar : Mit Kuhglocken und Sennentracht – Appenzeller (68) begeistert Katarer

Die Schweiz spielte am Donnerstag an der Fussball-Weltmeisterschaft in Katar gegen Kamerun. Ein 68-jähriger Appenzeller fieberte in Sennentracht und mit Kuhglocken vor Ort mit.