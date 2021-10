Es werde LED – Mit LEDs lässt sich viel Strom und Geld sparen

Obwohl der Handel mit Glühbirnen seit 2012 und der Verkauf der meisten Halogen-Lampen seit 2018 verboten ist, dürften in den meisten Schweizer Haushalten immer noch viele traditionelle Lampen Licht ins Dunkel bringen. Es dürfte auch noch einige Zeit dauern, bis der letzte Glühfaden durchgebrannt ist.

«In den letzten zehn Jahren hat sich die Effizienz von LEDs etwa verdoppelt», sagt Eva Geilinger, Fachspezialistin Geräte beim Bundesamt für Energie. Und die Entwicklung gehe weiter. «Auf der neuen Energieetikette werden die besten LED-Lampen aktuell mit Klasse C bewertet», sagt sie. Sprich: Die Effizienz von LEDs wird sich in den nächsten Jahren zusätzlich verbessern.

Für jede Fassung die richtige Lösung

Früher konnte ein Ersatz jedoch mit einigem Frust verbunden sein: Das Licht wirkte zu kalt, die Lampe strahlte zu wenig hell oder die LED-Birne liess sich nicht dimmen. Tempi passati: So gibt es LED-Retrofit-Birnen als Ersatz für fast alle alten Fassungen, egal ob es sich um den Typ E27, E14, GU10 oder andere handelt.

Einzig die R7-Fassung für Halogenstäbe, die in Stehleuchten und Strahlern stecken, bereitet Probleme: LED-Birnen benötigen einen Kühlkörper, der in den alten Fassungen meist keinen Platz findet. R7-Halogenstäbe sind die einzigen, die noch verkauft werden dürfen.

Förderung für den Ersatz

Einfach gestaltet sich auch der Ersatz von Leuchtstoffröhren. Alte rausnehmen, neue reinstecken, einschalten und fertig. Beachtung schenken solltest du dem Starter und der Lichtverteilung – was besonders in Büros wichtig ist. Das Stichwort lautet «Abstrahlkurve», es bezeichnet die Lichtverteilung. Hier lohnt sich eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Gebrauchsunfähige, traditionelle T8-Leuchten müssen neu ebenfalls mit energieeffizienteren Lösungen ersetzt werden.