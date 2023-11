Mit leuchtender Tankanzeige auf A1: Crash in Spreitenbach AG.

Trotz leuchtender Tankanzeige fuhr eine Frau am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr auf die A1. Auf der Autobahn war sie in Richtung Bern unterwegs, wie die Kantonspolizei Aargau am Freitag mitteilt. Auf Höhe Spreitenbach sei ihr anschliessend das Benzin ausgegangen, worauf ihr Audi auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand kam. Ein nachfolgendes Wohnmobil vom Typ VW Crafter sei in der Folge mit grosser Wucht ins Heck des Pannenfahrzeuges geprallt.