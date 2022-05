«Wollen wir nicht tolerieren»: Mit Luftgewehr und Pfeil beschossen – Aargauer Polizei warnt vor Angriffen auf Büsi

In der Vergangenheit kam es zu ähnlichen Vorfällen in der Schweiz. Kater Mogli aus Kreuzlingen TG wurde am 10. November von einem Luftgewehr getroffen.

In den vergangenen Wochen wurden im Kanton Aargau mehrere Katzen mit einem Luftgewehr oder einem Pfeil beschossen. In Sins überlebte eine Katze einen Pfeilbogen-Angriff nicht. «Durch das frühlingshafte Wetter sind viele Katzen wieder vermehrt draussen unterwegs. Leider gibt es Menschen, die sich so stark an diesen Streifzügen durch Privatgärten und Felder stören, dass sie mit Gewalt reagieren», sagt Sprecherin Aline Rey. Da die Vorfälle an verschiedenen Orten im Kanton stattfanden, werden unterschiedliche Täter vermutet.