Italien: Mit Luftpistole geschossen – Lehrerin zieht ganze Klasse vor Gericht

Maria Cristina Finatti wurde am 11. Oktober 2022 mit Gummikugeln beschossen. Seither schweigt die ganze Klasse. Nun wandte sich Finatti an ein Jugendgericht.

Eine Lehrerin in Rovigo in Italien wurde Ziel eines Angriffs durch ihre Schüler.

Die Dozentin Maria Cristina Finatti aus der Stadt Rovigo in der norditalienischen Region Venetien geht rechtlich gegen eine ganze Schulklasse vor. Die Frau war letzten Oktober im Klassenzimmer von Schülern und Schülerinnen mit einer Luftpistole beschossen und dabei gefilmt worden . Die Aufnahmen gingen auf Tiktok viral – doch bis heute hat sich der Verantwortliche nicht gemeldet. «Nur einer der 24 Schüler hat sich bei mir entschuldigt», sagt sie. Nun reicht Finatti bei einem italienischen Jugendgericht eine Klage wegen Verletzung, Beleidigung, Verleumdung und Verfolgungshandlungen ein.

Was passiert ist, habe sie sehr traumatisiert, sagt die Biologie-Lehrerin der technischen Sekundarschule Viola-Marchesini zu «Corriere della Sera». An jenem Tag habe sie wie immer ihre Schüler gebeten, die Handys wegzulegen. «Sie sagten, sie hätten das getan, dabei waren alle Geräte eingeschaltet und bereit, die Szene zu filmen.» Da fielen schon die ersten Schüsse, eine der Gummikugeln traf Finatti am Kopf. «Ich sprang auf, um die Waffe zu beschlagnahmen. Ich verlangte eine Erklärung. Währenddessen stellte einer von ihnen bereits das Video online.»