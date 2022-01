Sexualdelikt vor Strafgericht BS – Mädchen (10) stürmte panisch aus WC – «sonst hätte ich weitergemacht»

20min/Steve Last

20min/Steve Last

Kurz darauf wurde er von der Polizei festgenommen. Am Mittwoch musste er sich vor dem Basler Strafgericht verantworten.

Auf dem WC eines Hotels in Basel hat ein 37-Jähriger ein zehnjähriges Mädchen eingesperrt, um sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen.

Der Beschuldigte äusserte sich am Mittwoch erstmals zu den Vorwürfen. Das Verfahren wurde ausgesetzt, um ein psychiatrisches Gutachten zu erstellen.

Ein 37-jähriger Mann stand am Mittwoch vor dem Strafgericht Basel-Stadt, weil er im September 2021 einem zehnjährigen Mädchen auf ein Hotel-WC folgte, sich dort mit ihr einschloss und versuchte, ihr die Hose herunterzureissen. Bei der Befragung gestand er die Tat grundsätzlich ein und eröffnete gar neue Informationen – es war das erste Mal, dass er sich zu den Vorwürfen geäussert hat. Das Mädchen stiess den Beschuldigten weg und entkam aus der Kabine. «Sonst hätte ich weitergemacht», so der Beschuldigte. In der Folge verschärfte die Staatsanwaltschaft die Anklage von sexueller Nötigung auf versuchte Vergewaltigung.