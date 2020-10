SCB-Verteidiger Eric Blum«Mit Maske ist die Dynamik der Fans eine andere»

1 / 5 Berns Eric Blum (r.) im Duell mit Ambris Daniele Grassi. Foto: Anthony Anex (Keystone) Die Berner bodigten die Leventiner 2:0. Foto: Anthony Anex (Keystone) Im Publikum herrscht Maskenpflicht. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Darum gehts Der SCB startete erfolgreich in die neue Saison.

Fans mit Masken sind gewöhnungsbedürftig.

Das Bild wird sich so schnell nicht ändern.

Mit 2:0 besiegte der SCB zum Saisonstart Ambri. Doch die meisten, die an diesem Donnerstagabend dabei sein durften und zu diesem erlauchten Kreis gehörten, werden dieses Resultat früher oder später wohl wieder vergessen. Aber vermutlich nie mehr, dass sie bei diesem besonderen Spiel 1 der neuen Hockey-Realität in Bern dabei gewesen sind.

Es geht an diesem Donnerstagabend in Bern auch noch nicht wirklich darum, ob das System des neuen SCB-Trainers Don Nachbaur bereits sitzt und ob der neue SCB-Ausländer Ted Brithén schon eine Bombe ist. Fragen, wie sie sonst üblicherweise zum Saisonstart thematisiert werden. Sondern viel mehr darum, wie sich diese neue Hockey-Normalität anfühlt und ob das SCB-Schutzkonzept, bei dem kein geringerer als «Mr. Corona» Daniel Koch mitgeholfen hat, funktioniert und ob sich die Fans an die kapitalen Regeln halten.

Masken drücken auf die Stimmung

Das erste Fazit: Das Berner Publikum hat ein dickes Kompliment verdient. Die Maskenpflicht scheint verinnerlicht, Rebellen sind beim Blick ins weite Rund keine auszumachen und auch kaum Essen- und Trink-Schlaumeier, die eine Ewigkeit an ihrer Wurst oder ihrem Getränk herumhantieren, um die Maske nach unten ziehen zu dürfen. Aber das Gewöhnen an die neuen, tatsächlich gewöhnungsbedürftigen Umstände, drückte auf die Stimmung.

Klar, der SC Bern ist der grösste Verlierer der neuen, Corona-konformen Eishockey-Regelung. Er muss auf rund 10’000 Fans verzichten. 17’031 Fans haben für gewöhnlich in der PostFinance-Arena Platz, nun sind es nur noch 6750. Die berüchtigte SCB-Stehplatz-Rampe, die im ganzen Land bewundert wird, dem Gegner Respekt einflösst und dem SCB schon oft geholfen hat, Siege einzufahren, ist verschwunden. 3600 provisorische Sitzplätze wurden stattdessen montiert, von denen aber nur 1800 genutzt werden dürfen.

Dass die Stimmung so dem Vergleich mit früher nicht standhalten konnte, ist klar. Trotzdem war es noch flauer als erwartet. "Es gab schon Phasen, in denen es unglaublich still war», befand auch SCB-Verteidiger Eric Blum. Vor allem zu Beginn. Als dann die erste Akklimatisierung in der neuen Berner Hockey-Welt etwas weiter fortgeschritten war, im Lauf des zweiten Drittels, wurde es besser. «Teilweise staunte ich dann auch, was in dieser grossen Halle mit dieser geringen Zuschauerzahl trotzdem für ein Lärmpegel erreicht werden kann», so Blum.

Die neue Dynamik der Fans

Was zudem auffällt: Mit Masken und Abstandsregeln, mit dieser eingeforderten Disziplin sind alle automatisch viel anständiger. Pfiffe gab es an diesem Abend erstmals in der 32. Minute (!), als Blum für ein durchaus zweifelhaftes Foul auf die Strafbank geschickt wurde. Und Verhöhnungen des Gegners, sonst ebenfalls ein beliebtes Mittel der Fans, fanden gar keine statt. «Wenn jeder sitzt und jeder eine Maske auf hat, dann ist die Dynamik der Fans eine andere, da bestehen vielleicht sogar Hemmungen. Ich kann das sehr gut verstehen», so Blum.