Opel Rocks-e - Mit maximal 45 Stundenkilometern durch die City

Die Masse, der Antrieb, das Schachtel-Design – das alles erinnert zu stark an den Citroën Ami, als dass es ein Zufall sein könnte. Klar, schliesslich gehört Opel ja ebenfalls zum Stellantis-Konzern und kann sich munter an deren Technik bedienen. Die Rüsselsheimer haben beim weitgehend aus Kunststoff gefertigten und kostengünstig in Marokko montierten Rocks lediglich das Gesicht halbherzig auf Opel geschminkt – und nennen es auch noch frech Vizor, obwohl der Plastikbürzel unter der Scheibe so gar nichts mit jenem Schild zu tun hat, das sie bei Corsa & Co. mittlerweile zum Erkennungszeichen gemacht haben. Und auch im komplett abwaschbaren Innenraum mit dem Charme eines Stadtbusses zeugen nur die gelben Farbakzente sowie der Blitz im Airbag-losen Lenkrad von der deutschen Marke.