Weil am Rhein (D): «Mit medizinischen Kanülen gespickt» – Polizei warnt vor Giftködern

In Weil am Rhein (D) bei Basel sind am Samstagabend mehrere Giftköder durch eine Spaziergängerin aufgefunden worden, wie die deutsche Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frau fand gegen 18 Uhr an der Breslauer Strasse auf der Wiese hinter der Bushaltestelle Stettiner Strasse mehrere mit Nadeln präparierte Pouletstücke. «Es handelte sich um 18 präparierte Hähnchenteile, welche mit medizinischen Kanülen gespickt waren», heisst es im Polizeibericht.