Die Zürcherin Mercee wurde im August zum «SRF 3 Best Talent» des Monats August gekürt. Nun hat die 22-Jährige, die ihre deutschen und spanischen Lyrics selbst schreibt, mit «Solita» einen neuen Song releast. Und weil Mercee noch ziemlich unbekannt ist, stellen wir dir die Frau hinter dem Track erst mal vor, okay? Hier kommt die seelenvolle Newcomerin – mit 13 Antworten auf 13 Fragen über ihr Leben.

Als Kind hatte ich so viele Ideen und Fantasien. Die Frage ist eher, was ich nicht werden wollte.

In welcher Clique warst du in der Schule?

In keiner. Ich war in der Sek eher eine Rebellin, die aber versucht hat, mit allen auszukommen. In der Primarschule war ich schüchtern und wollte nicht unbedingt herausstechen, da ich in einem kleinen Dorf aufgewachsen und durch mein Aussehen sowieso schon aufgefallen bin.