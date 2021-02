USA : «Ich bin keine Heldin» – Frau findet gestohlenes Auto mit einjährigem Kind

Zwei Autos mit Kindern wurden in der US-Stadt Minneapolis gestohlen. Dank einer aufmerksamen Bürgerin konnte die Polizei eines der Autos lokalisieren und das Kind rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Am Wochenende ereignete sich in Minneapolis ein zweiter ähnlicher Fall.

In Minneapolis wurden am Wochenende zwei Auto mit Kindern gestohlen.

In den USA sind zwei Autos mit Kindern gestohlen worden. Beide Taten ereigneten sich am Wochenende im Raum Minneapolis – und hatten ein glückliches Ende. Barb Gusse entdeckte einen weissen SUV auf dem Parkplatz einer Kirche – mit einem einjährigen Jungen darin.

Am Sonntag wurde in St. Paul ein Auto gestohlen, das mit laufendem Motor bei einer Apotheke geparkt worden war – mit einer Sechsjährigen darin. Die Mutter rief die Polizei und die Beamten fanden das Fahrzeug verlassen ein paar Blocks entfernt. Diebstahl sei in beiden Fällen das wahrscheinliche Motiv, teilte die Polizei mit.