Zurich Pride: «Mit meinen 130 Kilo habe ich die homophoben Angreifer in die Flucht geschlagen»

Zum Abschluss der Pride fand am Sonntagnachmittag in der Peter- und Paul-Kirche ein Gottesdienst statt.

Du arbeitest nebenher im Security-Bereich und hast auch am Pride-Umzug am Samstag für Sicherheit gesorgt. Wie hat dir dein Know-how als Profi geholfen?

Schon mehrmals griffen Rechtsextreme im Ausland Pride-Veranstaltungen an. Auch über den Mob, der die Peter- und Paul-Kirche in Zürich störte, wird gemunkelt, dass es sich um Rechtsextreme handelt. Was war dein Eindruck?

40’000 Menschen haben am Wochenende in Zürich ein friedliches Fest gefeiert. Das klingt nach grosser Solidarität in der Gesellschaft. Und dann kam es beim Abschlussgottesdienst zu diesem Vorfall. Was sagt das über Akzeptanz der queeren Bewegung aus?