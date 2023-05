Fee Riebeling gewinnt den Medienpreis für Qualitätsjournalismus

Das Format der Faktenchecks bei 20 Minuten hat seinen Ursprung in der Corona-Pandemie, als die Fake News zu Impfstoffen, Gefährlichkeit des Virus und Anordnungen der Behörden wild ins Kraut schossen. So wurde etwa behauptet, dass Teststäbchen krebserregend seien .

20-Minuten-Wissensredaktorin Fee Anabelle Riebeling wurde für ihre Faktenchecks an der Verleihung des Medienpreises für Qualitätsjournalismus mit dem Ehrenpreis in der Kategorie «Politik und Gesellschaft» ausgezeichnet.

Fee, was bedeutet dir der Ehrenpreis in der Kategorie «Politik und Gesellschaft», den du für deine Faktenchecks gewonnen hast?

Ich freue mich riesig. Es ist eine grosse Wertschätzung meiner Arbeit. Das tut gut und motiviert mich, genau so weiterzumachen. Zudem freut es mich für 20 Minuten, denn es macht sichtbar, was sonst häufig unterschlagen wird: Dass wir nicht nur schnell und unterhaltend sind, sondern auch Qualität liefern können.

Das Prüfen und Einordnen von Informationen – egal ob schriftlicher Art oder visuell – zählt zu den Kernaufgaben von Journalisten und war damit schon immer fester Bestandteil unseres Jobs. Doch die Corona-Krise und der Krieg in der Ukraine haben die Aufgabe viel grösser werden lassen. Zudem ebnet Social Media Falschbehauptungen den Weg. Die WHO sprach bereits von einer Infodemie. Dem setze ich mit meinen Faktenchecks etwas entgegen.

Da gibt es kein Vorgehen nach Schema F. Ich arbeite mit dem, was ich vorliegen habe und lasse mich davon leiten. In der Regel versuche ich erstmal, eine Reihe von Fragen zu beantworten: Kennen wir den Absender oder die Quelle? Hat sich schon jemand anders mit dem Thema beschäftigt? Ist es überhaupt aktuell? Über allem stehen die Fragen: Kann das überhaupt sein? Macht das Sinn? Welche Motivation könnte dahinter stecken? Bei Bildern und Videos halte ich zuerst Ausschau nach Details und starte meist mit einer umgekehrten Bildersuche.

20 Minuten hat eine riesige Reichweite. Das bringt einige riesige Verantwortung mit sich, ist aber auch eine riesige Chance, weil wir viele Menschen jeglicher Couleur erreichen können. Indem ich mein Vorgehen komplett offenlege, ist meine Argumentation einerseits für jeden nachvollziehbar – und überprüfbar. Andererseits gebe ich den Leserinnen und Lesern so Werkzeuge an die Hand, mit denen sie künftig eigenständig Informationen, Bilder und Videos überprüfen können. Damit trage ich – hoffentlich – zur Medienkompetenz der Leserschaft bei und helfe, das Vertrauen in den Journalismus wiederherzustellen.



Was wünschst du dir persönlich, mit deinen Faktenchecks zu erreichen?