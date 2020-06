POLIZEIMELDUNGEN OSTSCHWEIZ

Mit Messer bewaffneter Mann raubt Tankstelle aus

In Goldach ist ein Migrol-Tankstellenshop von einem unbekannten Täter überfallen worden. Der bewaffnete Mann raubte einen Geldbetrag von über 1000 Franken und Zigaretten im Wert von mehreren hundert Franken. Die Polizei sucht Zeugen.

Steinach SG, 14.06.2020: Auf der Rorschacherstrasse kam es um 21.30 Uhr zu einem Selbstunfall. Der 56-jährige Lenker verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto. Schliesslich prallte es in eine Obstbaumplantage. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt und vom aufgebotenen Rettungsdienst ins Spital gebracht. Der Mann war fahrunfähig. Der entstandene Sachschaden beträgt über 10'000 Franken.

Roggwil TG, 14.06.2020: Kurz nach 18 Uhr befuhr ein 34-jähriger Lernfahrer mit einer Begleitung die Autostrasse in Richtung St. Gallen. Im Rinderweidtunnel verlor der Mann die Kontrolle über das Auto, prallte gegen den Randstein und anschliessend in die Tunnelwand. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Goldach SG, 10.6.2020: Ein Unbekannter betrat unmittelbar nach der Shopöffnung die Migrol-Tankstelle. Er forderte mit vorgehaltenem Messer die Mitarbeiter auf, Bargeld und Zigaretten in einen blauen Plastiksack zu legen. Dabei erbeutete er einen Geldbetrag von über 1000 Franken und Zigaretten im Wert von mehreren hundert Franken. Anschliessend flüchtete der Mann in Richtung Rorschach.

Ein unbekannter Mann betrat am vergangenen Mittwoch (10.6.2020) kurz vor 6 Uhr unmittelbar nach der Shopöffnung die Migrol-Tankstelle in Goldach SG. Er forderte mit vorgehaltenem Messer die beiden anwesenden Mitarbeiter auf, Bargeld und Zigaretten in einen blauen Plastiksack mit der Aufschrift «Natürlich Frisco» zu legen. Dabei erbeutete er einen Geldbetrag von über 1000 Franken und Zigaretten im Wert von mehreren hundert Franken. Anschliessend flüchtete der Mann in Richtung Rorschach.