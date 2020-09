Chrigi Elsi 02.09.2020, 06:13

Jeder neue Angestellter ob Trainer oder in der Privatwirtschaft hat das Recht sich dahin zu äussern es anders vielleicht auch besser zu machen als sein Vorgänger, also lasst ihn sich zu beweisen. In den wenigsten Fällen in der Vergangenheit war der Trainer schuld beim FCB an der misslichen Lage, sondern die Vereinsführung aber auch auch die der unfairen Fans des eigenen Clubs denn ich kann mich noch gut an den Empfang von Koller und einigen anderen Spieler im Stadion erinnern.