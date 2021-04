Kleinanleger investieren am besten in Fonds

Als Ende Januar der Wert der Gamestop-Aktie von Kleinanlegern mit der Robinhood-App in absurde Höhen getrieben wurde, schien die Börsenwelt aus den Fugen zu geraten. Kapriolen macht auch die Digitalwährung Bitcoin: mal schiesst sie in schwindelerregende Höhen, dann stürzt sie wieder ab. Wer Geld ohne Herzinfarktrisiko anlegen möchte, findet hingegen einen Anlagenbereich, der nicht nur dem eigenen Portemonnaie, sondern auch der Umwelt guttut: nachhaltige Fonds. Erol Bilecen, Experte für nachhaltige Investitionen bei Raiffeisen, erklärt im Interview, auf was man achten sollte.