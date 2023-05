Loco Escrito über seinen peinlichsten Moment

Swiss Music Awards : «Mit offener Hose vor 40’000 Leuten» – Loco Escrito über sein peinlichstes Erlebnis

Am Mittwochabend stieg in der Bossard Arena in Zug die 16. Verleihung der Swiss Music Awards. Musikerinnen und Musiker erzählten an der Show von ihren peinlichsten Momenten auf der Bühne.