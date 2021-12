Deutscher Virologe Christian Drosten – «Mit Omikron gehen wir in die nächste Phase»

Christian Drosten, der Direktor der Virologie an der Berliner Charité, hat sich als «Corona-Kenner» in Deutschland und über die Grenzen hinaus einen Ruf gemacht. Immer wieder schafft er es mit seinen Prognosen und Einschätzungen in die Schweizer Presse. Im Interview mit der «SonntagsZeitung» (Bezahlartikel) sagt er nun, dass wir mit Omikron vermutlich bereits bei dieser Variante angekommen sind, mit der wir in die «postpandemische Phase» gehen werden.