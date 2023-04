Frust im Aargauer Quartier: Schüler besetzen mit Papis Auto Parkplätze und verärgern Anwohner

Schüler sorgen für Frust in einem Quartier nahe der Kantonsschule in Baden. Weil sie ihre Autos in der Wohnzone abstellen, finden Anwohner keine freien Parkplätze mehr.

Darum gehts Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Baden parken die Autos ihrer Eltern in der Wohnzone und nehmen so den Anwohnenden die Parkplätze weg.

Im Quartier ist der Ärger deshalb gross.

«Nach den Frühlingsferien werden wir in einem Brief darauf hinweisen, dass die Schülerinnen und Schüler die Parkplätze nicht mehr nutzen sollen», sagt Rektor Daniel Franz.

Anwohnerinnen und Anwohner im Quartier «Limmat rechts» in Baden AG sind verärgert: Weil Schülerinnen und Schüler der nahegelegenen Kantonsschule ihre Autos in der Wohnzone abstellen, haben sie Mühe, Parkplätze zu finden. Die «Aargauer Zeitung» berichtete zuerst darüber.

«Am Morgen parkieren sie die grossen Karren von Mami und Papi bei uns in der Strasse. Wenn ich dann mein Auto mal für einen grösseren Einkauf nehme, habe ich danach keinen Parkplatz mehr», erzählt Anwohnerin Irene (52) gegenüber 20 Minuten. Seit dem neuen Parkreglement sei es besonders schlimm. Denn in gewissen Zonen darf seither mit einer Parkscheibe vier Stunden gratis parkiert werden. Die Situation sei für alle sehr unbefriedigend: «Wir haben uns auch schon bei der Stadt beschwert. Es hiess dann aber nur, das sei nun mal so», so Irene.

Auch Anwohnerin Fatma (44) beobachtet regelmässig, wie Schüler ihre Autos in der Strasse abstellen: «Erst kürzlich parkierte ein junger Mann seinen BMW hier. Ich dachte zuerst, er will jemanden besuchen, sah dann aber, wie er in das Schulhaus ging.» Das Problem sei, dass es jetzt schon fast keine Parkplätze gibt. «Die Schüler nehmen uns dann noch die wenigen Parkplätze weg.» Die Anwohner müssten oftmals mehrere Runden drehen, um einen Parkplatz zu finden: «Teilweise müssen sie ganz woanders parkieren. Das macht viele hässig.»

«Natürlich ist es blöd für die Anwohnerinnen und Anwohner»

Mehrere Schülerinnen und Schüler geben gegenüber 20 Minuten an, mit dem Auto zur Schule zu kommen. Dazu gehört auch Bleona (20). Sie selbst parkiere den Subaru ihrer Eltern täglich in der Wohnzone. Auf den ÖV verzichte aus Zeitgründen: «Mit dem ÖV hätte ich 45 Minuten, mit dem Auto sind es 15 Minuten.» Den Ärger der Anwohner versteht die Kantischülerin nicht: «Ich will niemanden angreifen, finde es aber schon etwas frech, dass sie sich aufregen. Das sind öffentliche Parkplätze und für alle zugänglich.»

Auch Kantischüler Ivan (18) nimmt hin und wieder den Mercedes seines Vaters. Das Auto stellt er dann in der Wohnzone ab. Den Ärger der Anwohner kann der 18-Jährige verstehen: «Natürlich ist es blöd für die Anwohnerinnen und Anwohner. Es sind aber öffentliche Parkplätze und jeder darf sie nutzen. Wir müssen auch irgendwo parkieren.»

Killian (18) kommt ebenfalls mit dem Auto zur Schule. «Ich wohne in Windisch. Die Busverbindungen sind mega nervig und mit dem Auuto bin ich viel schneller», erzählt der Kantischüler. Im Gegensatz zu seinen Gspänli stellt er seinen Toyota nicht in der Wohnzone ab: «Ich parkiere auf dem Parkdeck der Kantonsschule und zahle dafür fünf Franken pro Tag.» Den Ärger der Anwohner kann er verstehen: «Mich würde es auch nerven, wenn Leute vor meinem Haus parkieren und ich keinen Parkplatz finde.»

Kantonsschule ist sich der Problematik bewusst

Daniel Franz, Rektor der Kantonsschule Baden, ist das Parkplatzproblem bekannt. «Eine Anwohnerin hat sich kürzlich an mich gewandt, um ihrem Ärger Luft zu machen.» Dafür habe er gewisses Verständnis: «Wenn die Anwohnenden für eine Parkkarte bezahlen und dann oftmals wegen den Schülerinnen und Schülern keinen Parkplatz finden, ist das mühsam.»

Wie Franz erklärt, kämen einige Schülerinnen und Schüler mit dem Auto, da das Einzugsgebiet gross sei. «Wir haben bei der Schule zwar eigene Parkplätze, diese sind jedoch kostenpflichtig.» Da einige nur für wenige Stunden zur Schule kommen, parkieren sie deshalb lieber gratis im Quartier, so Franz. Das soll nun aber aufhören. «Die Schülerinnen und Schüler werden wir nach den Frühlingsferien in einem Brief darauf hinweisen, dass sie die Parkplätze an der Utostrasse nicht mehr nutzen sollen.»

Auch die Stadtpolizei Baden kann den Frust der Anwohnerinnen und Anwohner nachvollziehen. Das sei aber nun mal das vom Einwohnerrat abgesegnete Regime, sagt Stadtpolizei-Chef Martin Brönnimann gegenüber der «Aargauer Zeitung». Für 50 Franken im Monat habe man kein Anrecht auf einen gesicherten Parkplatz: «Ansonsten müssten wir die Preise verdreifachen.»

Laut der Stadt Baden gibt es Zonen, wo aufgrund hoher Frequentierung Parkplätze stärker nachgefragt werden. So unter anderem in Gebieten, wo Wohnzonen an öffentliche Zonen grenzen. «In allen Quartieren werden durch eine externe Firma regelmässig Kontrollen über die Einhaltung der Parkzeiten durchgeführt und Verfehlungen gebüsst», so Sprecherin Nicole Meier.

