Aarau – Mit Parkhaus verwechselt – Mann fährt in Fussgängerunterführung

Ein 60-jähriger Mann fuhr am Mittwochmorgen mit seinem Peugeot auf der Bleichemattstrasse in Aarau in die Fussgängerunterführung in Richtung Hintere Bahnhofstrasse und blieb stecken. «Ein Passant kam dem Lenker zu Hilfe und rief die Polizei. Der Lenker hat genervt gewirkt, blieb aber ansonsten ruhig», erzählt ein News-Scout gegenüber 20 Minuten.