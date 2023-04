St. Gallen: Berittenes Bogenschiessen an der Offa

Am Mittwoch startete die 45. Ausgabe der Offa.

Am Mittwoch startete die 45. Ausgabe der Frühlingsmesse Offa. Auch dieses Jahr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein grosses Angebot von Attraktionen und Sonderschauen. Im Rahmen der Pferdemesse findet vom 19. bis 23. April täglich berittenes Bogenschiessen statt. Im Video kannst du einen Teil der Vorstellung vom Donnerstag mitverfolgen. Anaïs Zimmermann und Andri Marugg vom Verein «Berittenes Bogenschiessen Schweiz» erzählen im Interview, was es mit der Sportart auf sich hat.

Am Donnerstagnachmittag zeigten Zimmermann und Marugg eine spektakuläre Show auf dem Sportplatz der Offa. Die Vorstellung lockte viele Besucherinnen und Besucher an und sorgte für grosse Begeisterung bei Klein und Gross. Rückwärts, stehend und mit hohem Tempo ritten die beiden Sportler über den Sportplatz und brachten das Publikum ins Staunen. Zimmermann und Marugg sind seit mehreren Jahren Teil des schweizerischen Vereins für berittenes Bogenschiessen und bringen einiges an Erfahrung mit.