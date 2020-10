«Da ging der Puls von Eltern und Kind vermutlich vorübergehend etwas schneller…», beginnt ein Facebook-Post der Kantonspolizei Thurgau am Montag. Bei der Polizei ging nämlich am Sonntagnachmittag die Meldung ein, dass in Kreuzlingen ein vierjähriges Kind vermisst werde. «Der Bub war mit seinen Eltern beim Seeburgpark unterwegs und ging dann verloren», so Sprecher Matthias Graf.