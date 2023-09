Superjacht «Shaddai»: Luxus auf 38 Metern über dem Meer

Das ist aber bei weitem nicht das einzige Highlight dieser Superjacht: Ein Wasserfall soll für zusätzliches Ambiente sorgen und das 300 Quadratmeter grosse «Beach Club Deck» bietet viel Platz und Privatsphäre. Also alles, was sich extra-reiche Gäste wünschen können.

Der Name ist Programm

Das beeindruckende Boot heisst «Shaddai», was hebräisch ist und etwa so viel wie «omnipotent» oder «allmächtig» bedeutet. Der Besitzer dieser Jacht soll sich, so Teruzzi, extra mächtig fühlen. Ein solches Gefühl kommt aber natürlich mit einem Preis: So soll die Jacht, die bisher nur ein Konzept ist, unglaubliche 500 Millionen Dollar kosten.