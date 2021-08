Lionel Messi: «Mit PSG will ich die Champions League gewinnen»

Messi ist am Mittwochmorgen vorgestellt worden.

Mit PSG will er viele Titel gewinnen.

Lionel Messi ist am Mittwochmorgen von PSG vorgestellt worden.

Lionel Messi wurde am Mittwoch als neuer PSG-Spieler vorgestellt. Er hat sich bei seiner Vorstellung noch nicht auf ein Datum für seine Spielpremiere im Trikot von Paris Saint-Germain festgelegt. «Ich weiss es nicht. Ich komme aus den Ferien», sagte der 34-Jährige, der nach dem Gewinn der Copa América mit der argentinischen Nationalmannschaft erst einmal Urlaub in Florida und auf Ibiza gemacht hatte.

Er brauche sicher eine Vorbereitung, bevor er wieder spielen könne, sagte Messi am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Parc des Princes. «Ich hoffe, es wird so früh wie möglich sein.» Angesprochen auf die Ligue 1 meinte er: «Alle wollen gegen PSG gewinnen. Es wird auch eine neue Herausforderung für mich. Ich habe viele Freunde hier. Die Mannschaften werden besser, auch wenn sie gegen PSG spielen.»

Darauf, dass er wieder mit Kumpel Neymar vereint ist, freut sich der argentinische Superstar. «Natürlich habe ich Freunde hier. Wenn man das Team sieht, will man gewinnen. Wir haben die gleichen Ziele. Die hatten wir auch, als wir nicht zusammen waren. Ich kenne alle Teammitglieder.» Neymar habe alles für seinen Transfer getan. Generell lobte der 34-Jährige das Wahnsinnsteam der Pariser. «Das Team ist unglaublich. Ich möchte trainieren und gewinnen. Ich werde mit den besten Spielern spielen und möchte das geniessen», so Messi, der mehrfach sagte, dass er viele Titel gewinnen wolle. «Ich will die Champions League gewinnen! Mit PSG habe ich die besten Chancen.»