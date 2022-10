Muttenz BL: «Mit purer Gewalt vorgegangen» – Brandserie macht Gemeinde ratlos

1 / 6 In Muttenz kommt es seit den Sommerferien 2022 immer wieder zu ungeklärten Vandalismus-Vorfällen. Zuletzt wurde der Tisch einer Waldbank durch ein Feuer zerstört. Hans-Ulrich Studer Die Sitzbänke können weiterhin genutzt werden. Der Tisch hingegen wird erst in ein bis zwei Jahren vom Werkhof erneuert. Hans-Ulrich Studer Es wird vermutet, dass der Tisch mit leicht entzündlichem Material mutwillig angezündet wurde. Hans-Ulrich Studer

Darum gehts Seit den Sommerferien kam es in Muttenz immer wieder zu Bränden an den Freizeitanlagen im Waldgebiet Muttenz. Der entstandene Schaden wird auf 20’000 Franken geschätzt.

Zuletzt setzten Unbekannte den hölzernen Tisch zwischen zwei Sitzbänken in Brand. Da er 20 Zentimeter dick war, wird gemutmasst, dass hier leicht entzündliche Materialien zum Einsatz kamen.

Neben dem Tisch wurden eine Ruhebank, eine massive Eiche sowie Spielanlagen von Kindergärten zum Ziel der Brandserie.

Im Naherholungsgebiet Rütihard in der Gemeinde Muttenz kam es seit Juli zu einer Serie von Brandstiftungen, zuletzt brannte Anfang Oktober eine massive Holzbankgarnitur. Auch ein Posten des Vita-Parcours wurde durch Feuer beschädigt. Die Baselbieter Gemeinde machte die «massiven Sachbeschädigungen» am Donnerstag in einer Medienmitteilung bekannt. Man habe bei der Baselbieter Polizei Strafanzeige gegen Unbekannt eingereicht. Es sei nun bereits zum wiederholten Mal zu Vandalenakten rund um die betroffene Feuerstelle gekommen. Diese sei erst im Frühling neu eingerichtet worden. «Eine Sachbeschädigung in diesem Ausmass ist jedoch neu», so die Gemeinde.

«Es ist schwierig zu sagen, welche Motivation dahinter steckt. Vielleicht Langeweile, Unterbeschäftigung oder Mutproben, wer sich so etwas traut», so Hans-Ulrich Studer, Präsident der Bürgergemeinde Muttenz. «Damit der massive Holztisch einmal zu brennen beginnt, muss anderes Material benutzt worden sein. Da muss jemand mit purer Gewalt vorgegangen sein», steht für ihn fest. «Wir stehen dieser immensen und unbedachten Zerstörungswut mit einer grossen Ratlosigkeit gegenüber», heisst es in der Mitteilung von Einwohner- und Bürgergemeinde.

Eiche überlebte Brandanschlag nicht

Begonnen hatte die Brandserie in der Nacht auf den 3. Juli. Damals hatte eine unbekannte Täterschaft eine alte Eiche und eine Ruhebank an einer anderen Feuerstelle angezündet. Die Rinde des Baumes wurde dabei so schwer beschädigt, dass er kein Wasser mehr aus dem Boden hochziehen konnte und gefällt werden musste. «Der Baum hatte einen Wert zwischen 5000 und 10’000 Franken», so Studer. Unmittelbar neben der Eiche stand eine Ruhebank, welcher man am gleichen Tag die Sitzfläche entfernt, angezündet und durch ein verbranntes Vita-Parcours-Holzschild ersetzt hatte.

Genau drei Monate danach war die Einwohnergemeinde auf den brennenden Tisch gestossen. Mithilfe des Werkhofs löschten sie den Brand eigenhändig. Laut Studer wird der Tisch jedoch erst in ein bis zwei Jahren ersetzt. Allein an Material werde dies bis zu 3000 Franken kosten – exklusive Arbeitskosten. Die Sitzbänke seien hingegen noch funktionsfähig.

«Da hat jemand Spass am Feuern»

«Wir stecken viel Herzblut und Geld in diese Anlagen, um der Öffentlichkeit etwas zurückzugeben», bedauert Bürgergemeindepräsident Hans-Ulrich Studer. Neben den Sitzanlagen sollen in der Vergangenheit bereits Waldspielplätze von Kindergärten zerstört worden sein. «Insgesamt belaufen sich die Kosten der Schäden auf ungefähr 20’000 Franken», schätzt er. Er glaube, dass jemand einfach Spass am Feuern habe.

Die Baselbieter Polizei kommentierte die These einer Brandserie auf Anfrage nicht und bestätigte lediglich den Eingang der Strafanzeige.

