Kartenspiel als Schweiz-Kritik : Mit Putin als Joker – Oligarchen-Quartett zeigt Schweiz-Verbindungen

Die Schweizer Politik soll sich für härtere Sanktionen gegen Russland einsetzen. Dafür will die NGO Public Eye spielerisch auf dubiose Geschäftemacher in der Schweiz aufmerksam machen. Am Montag sollen alle Parlamentarier und Parlamentarierinnen das Quartett erhalten.