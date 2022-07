Alt-Botschafter Toni Frisch: «Mit Putin verhandeln? Ja – mit einer Einschränkung»

Das grösste Paradox für mich in diesem Krieg: Wladimir Putin, klar ein Lügner, spricht von der «Befreiung» der Russischstämmigen im Donbass. Aber er schiesst alles kaputt und zwingt diese Menschen in die Flucht. Somit ist klar, dass er das Land ruinieren will. Ich befürchte deswegen, dass Putin auch Odessa einnehmen und die Ukraine zu einem Binnenland machen will. Dass die ukrainische Armee in der Lage ist, die eroberten Gebiete wieder zurückzugewinnen, kann ich mir nicht vorstellen. Ich war überrascht, wie an der Ukraine-Konferenz in Lugano die Vertreterinnen und Vertreter der Ukraine von einem «ukrainischen Sieg» sprachen und davon, das ganze Land zurückzuerobern. Das ist meines Erachtens völlig illusorisch.