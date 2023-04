Luzern Schwammstadt : Mit Regenwasser gegen Sommerhitze

Die Stadt Luzern will den Auswirkungen der Klimakrise mit dem Schwammstadt-Prinzip entgegenwirken. Regenwasser, das im Boden gespeichert wird, soll für Abkühlung sorgen.

1 / 3 Schwammstadt-Prinzip in Zürich: Beim Turbinenplatz in Zürich wird ein begrüntes Tiefbeet als Speicherort für Regenwasser benutzt. Bei der Verdunstung des Wassers wird die Umgebung gekühlt. zVg Auch in Berlin wird das Prinzip zwischen Trottoir und Strasse angewandt. In der begrünten Mulde mit Bäumen wird das Regenwasser kontrolliert über Öffnungen in den Randsteinen abgeleitet. zVg Hier in Wien fliesst das Regenwasser über Schächte in die Tiefbeete und sorgt dort für den Kühleffekt. Stadt Luzern

Darum gehts Mit dem Schwammstadt-Prinzip will die Stadt Luzern den heissen Sommermonaten und der Klimakrise den Kampf ansagen.

Das Regenwasser, das lokal im Boden gespeichert wird, soll für Abkühlung für Menschen, Tiere und Pflanzen sorgen.

Speziell in den Städten hat das Schwammstadt-Prinzip viel Potenzial, für Abkühlung zu sorgen und so die Konsequenzen der Klimakrise zu bewältigen. Die asphaltierten Strassen und Plätze heizen sich im Sommer schnell auf. Aus diesem Grund ist es in einer Stadt oft schneller heisser als in einer Gemeinde auf dem Land.

Und so funktioniert es

Wenn es regnet, soll das Regenwasser vermehrt vor Ort in den Boden gespeichert werden. Die Speicherung funktioniert am besten, wenn der Boden aus natürlichen Materialien wie Gras, Erde oder Kies besteht. Diese Materialien sollen die Eigenschaften eines Schwamms haben und speichern so das Wasser.

Wenn es dann trocken und heiss ist, «wird das Wasser wieder an die umliegenden Bäume und Pflanzen abgegeben. Diese verdunsten das Wasser, was zu einem Kühleffekt führt», schreibt die Stadt in ihrer Medienmitteilung.

Die Stadt will keine Zeit mehr verlieren

Das Stadtklima soll dank diesem Kühleffekt um ein paar Grad Celsius reduziert werden. Es gibt aber auch noch weitere Vorteile: Menschen, Tiere und Pflanzen fühlen sich wohler, auch Insekten und Vögel werden Freude daran haben. Und: Das Risiko einer Überschwemmung wird gesenkt und das Abwassersystem entlastet.

Anfang 2021 wurde zum Schwammstadt-Prinzip ein Pilotprojekt in der Waldstrasse nahe dem Schulhaus Staffeln gestartet. Fazit: Die personellen Ressourcen reichen nicht aus, um das Vorhaben anzugehen. Die Stadt will zudem nicht die Gesamtauswertung des Projekts bis 2028 abwarten, denn die Klimakrise erfordert schnelles Handeln.

«Investition wird sich lohnen»

Die neue Fachstelle, welche 180 Stellenprozente benötigt, wird bei Stadtgrün Luzern angesiedelt. In Zusammenarbeit mit Planern, Bauherrschaften und Projektleitenden sind bereits Dutzende Projekte in Planung, sagt die Stadt weiter. Sie hat beim Stadtparlament einen Kredit für das Vorhaben beantragt. Dieses wird voraussichtlich am 25. Mai darüber entscheiden.

