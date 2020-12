Strenge Regeln für Beizen in Skigebieten

Der Bundesrat will die Schweizer Skigebiete über die Festtage offen lassen. Wegen der Corona-Krise müssen die Pisten- und Gondelbetreiber aber drastische Schutzmassnahmen einführen. Auch die Bergrestaurants sollen sich an strenge Regeln halten. So sollen die Beizen und Skihütten um 15 Uhr schliessen. Alle Selbstbedienungsrestaurants sollen ganz geschlossen bleiben. Zudem darf ein Gast das Lokal nur betreten, wenn ein Tisch frei ist. Essen abholen wird dann nicht mehr möglich sein. Noch sind die Massnahmen nicht beschlossen. Bundesrat Alain Berset hat aber bereits vergangene Woche die Volkswirtschaftsdirektoren der Kantone Graubünden, Uri und Wallis sowie die Seilbahnen Schweiz informiert, dass die Schutzmassnahmen verschärft werden müssten.