Rapper Apache 207 stösst «Last Christmas» vom Chart-Thron

161 Wochen war «Last Christmas» in den deutschen Charts und damit Rekordhalter. Nun wurde der Kultsong von Rapper Apache 207 und seinem Hit «Roller» überholt.

Darum gehts Alle Jahre wieder schafft es der Weihnachtshit «Last Christmas» von Wham! auf Top-Platzierungen in den Charts.

Nun wurde er vom Thron der am häufigsten platzierten Charthits vertrieben. Die aktuelle Nummer eins: «Roller» des deutschen Rappers Apache 207.

Die derzeitige Spitzenposition könnte sich aber Ende Jahr wieder ändern. Zudem gibt es auch Konkurrenz eines Tiktok-Hits.

Das Lied «Roller» des deutschen Rappers Apache 207 ist seit neuestem der am längsten in den deutschen Charts platzierte Hit – und hat damit Dauerbrenner «Last Christmas» von Wham! verdrängt. Der 2019 veröffentlichte Song ist inzwischen 162 Wochen in den Charts vertreten, wie am Montag das in Baden-Baden (DE) vertretene Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment mitteilte. Der Weihnachtshit aus dem Jahr 1984 komme auf 161 Wochen.

Von den 162 Wochen in den Charts war «Roller» lediglich eine einzige Woche Anfang September 2019 auf dem ersten Platz. Im Moment ist es auf dem 41. Rang zu finden. Derzeit hat der Musiker einen anderen Nummer-1-Hit. Für den Song «Komet» spannte er mit der deutschen Musik-Legende Udo Lindenberg (76) zusammen und thront seit sechs Wochen an der Spitze der Single-Charts.

Apache 207 lebt ein zurückgezogenes Leben

Eine Reaktion auf die freudige Nachricht gibt es von Volkan Yaman, wie der Rapper bürgerlich heisst, bisher nicht. Der 25-Jährige lebt ohnehin zurückgezogen und gibt nur selten Interviews. Apache 207 passt in keine Schublade, bewegt sich erfolgreich zwischen R’n’B, Pop und Disco. Mit langen schwarzen Haaren und oft Sonnenbrille passt der zwei Meter grosse Künstler auch optisch in kein Raster. Der Deutschen Presse-Agentur sagte er Ende des vergangenen Jahres: «Ich habe mir nie ein Kostüm angezogen, das ist einfach meine eigene Kleidung, das ist so, wie ich bin.»

Top 5 der am häufigsten platzierten Charthits 1. «Roller» von Apache 207, 162 Wochen, Höchstplatzierung: 1

2. «Last Christmas» von Wham!, 161 Wochen, höchster Platz: 1

3. «Another Love» von Tom Odell, 161 Wochen, höchster Platz: 9

4. «Blinding Lights», von The Weeknd, 140 Wochen, höchster Platz: 1

5. «Wonderful Dream» von Melanie Thornton, 135 Wochen, höchste Platzierung: 3

Ob sich der Rekord allerdings halten wird, ist fraglich. Zeigen wird es sich letztlich Ende des Jahres, wenn sich – wie alle Jahre – George Michael wieder prominent platzieren dürfte und «Roller» womöglich in den ewigen Chartgründen versunken ist.

Weitere Konkurrenz wegen Tiktok-Hit

Sowohl Apache 207 als auch Wham! haben mit Konkurrenz durch Tom Odells Hit «Another Love», der sich ebenfalls 161 Wochen in den Charts hält, zu kämpfen. Das Liebeslied wurde schon 2013 veröffentlicht. Es sei aber unter anderem durch das soziale Netzwerk Tiktok wieder beliebt geworden und habe sich zum Solidaritätslied für die Ukraine und den Iran entwickelt. Voraussichtlich wird es bereits am Freitag an «Last Christmas» vorbeiziehen, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

