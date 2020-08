Es habe zwar Klemmbretter, die die am Boden sitzenden Schüler etwas unterstützen sollten, diese bevorzugen in dieser Situation aber die Möglichkeit, Stühle als Pult zu verwenden, sagt eine Schülerin gegenüber der BaZ.

«Die Situation ist mühsam, da man so mehr mit anderen Sachen beschäftigt ist als mit dem Schulstoff», klagt eine Schülerin gegenüber 20 Minuten, als sie auf die derzeitige Situation in den Klassenzimmern des KV Basel angesprochen wird. Sie habe sich am Donnerstag mit einem Stuhl begnügen und auf ihrem Schoss schreiben müssen, da alle Pulte schon besetzt waren, als sie ankam. «Ich hatte vor einem Jahr einen Rückenbruch, wenn ich in dieser Position schreiben muss, ist das sehr anstrengend für mich», sagt sie. Die unangenehme Haltung sei auch der Grund, weshalb einige der Schüler es vorzögen, auf dem Boden zu sitzen und den Stuhl als Tisch zu verwenden.