Zürcher Bahnhofspassage: Drogenabhängige bedroht Verkäuferin mit Rüstmesser

Sie schrie die Verkäuferin an: «Geh weg, ich stecke dich an, ich beisse dich.»

Die 31-jährige Frau hat im Mai 2023 im Schuh- und Sportgeschäft Dosenbach in der Zürcher Bahnhofspassage eine Brille für 29.50 Franken gestohlen. Eine aufmerksame Verkäuferin bemerkte dies und forderte die Diebin auf, die Brille zurückzugeben. Die Frau wollte flüchten und wurde von der Verkäuferin an den Oberkleidern festgehalten. Da zückte die Diebin ein Rüstmesser mit einer elf Zentimeter langen Klinge aus ihrer Handtasche und schrie die Verkäuferin an: «Geh weg. Ich stecke dich an, ich beisse dich. Ich stecke dich an.» Die Diebin konnte fliehen, wurde aber später verhaftet.